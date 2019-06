Bombeiros militares percorrem trilha na Serra da Mantiqueira

Nos dias 05 e 06 de junho, bombeiros militares da 7ª Cia Ind e 9° Batalhão percorreram a trilha de acesso ao Pico dos Marins, localizado na região da Serra da Mantiqueira, divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo.

O Pico dos Marins está a 2.420 m acima do nível do mar, sendo o 26° mais alto do país. A exuberância de suas paisagens o torna ponto turístico para atletas e entusiastas, do Brasil e e do exterior.

Frequentemente turistas são surpreendidos pelas adversidades do clima e relevo predominante na região, passando por dificuldades, tais como acidentes, lesões e até mesmo o extravio de suas rotas, necessitando de resgate através de operações de busca e salvamento desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar.

A atividade realizada teve como finalidade o mapeamento de pontos de interesse na região, como locais para comunicação via rádio/celular, abastecimento de água, pernoite, pouso de aeronaves, rotas de rapel, entre outros.

Aproveitando as baixas temperaturas desta época do ano, os militares puderem enfrentar temperaturas próxima a 0°C, chuvas durante a noite e muita neblina.

Segundo o Comandante do Pelotão de Itajubá, Tenente Márcio Vinícius Augusto, “Foram 5 horas de subida ao pico e 3 horas e meia de descida. O treinamento foi feito nas condições mais adversas possíveis, cada um levou cerca de 18 kg na mochila e posso afirmar que nossa equipe está preparada”, enfatizou o militar.

Fonte e fotos: Corpo de Bombeiros