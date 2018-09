‘Bloco do Urso’ – Maior Carnaval de Minas Gerais completa 20 anos em 2019

O maior Carnaval de Minas completa em 2019, 20 anos de alegria, diversão e muita música, e uma enorme comemoração está sendo preparada para levar os foliões às alturas em Santa Rita do Sapucaí.

As melhores atrações, ambientes, bebidas e espaço foram escolhidos para continuar fazendo do “Bloco do Urso” o destino mais procurado do estado.

Entre os dias 02 e 05 de Março de 2019, Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Banda Eva, A Zorra, Kevinho, Livinho, Alok, Vintage Culture, Jorge e Mateus e Cleber e Cauan, fazem deste, o maior e inesquecível ano do Bloco.

No site do Bloco do Urso é possível encontrar excursões e comissãrios (descritos abaixo aqui na matéria), de diversos estados do país, produtos para serem adquiridos e repúblicas para hospedagem durante os dias do evento. Confira: http://www.blocodourso.com.br/2019/index.php

Lançamento

O lançamento oficial do bloco acontece no dia 29 de setembro, às 17 horas, no SerraSul Shopping, em Pouso Alegre.

As atrações confirmadas para a festa de lançamento são o ‘Dj. Alok’ e a banda de axé, ‘A Zorra’.

Os ingressos estão sendo vendidos pelos comissários descritos abaixo, e também podem ser encontrados através do link: http://www.blocodourso.com.br/2019/comissarios.php

Informações

Telefone: (35) 3471-4184

WhatsApp: (35) 99805-7847

Endereço: Rua Dr. José Pinto Vilela, 261 – Centro, Santa Rita do Sapucaí – MG

Páginas

Instagram: https://www.instagram.com/blocourso/

Facebook: https://www.facebook.com/blocourso

Áreas

Vip: Além de possuir Open Bar com cerveja, água, refrigerante, catuaba e vodka, dispõe de uma praça de alimentação que permite os foliões variados estilos gastronômicos.

Camarote: Uma área especial com ótimos serviços, ideal para quem deseja sofisticação. Open bar com cervejas, água, refrigerante, whisky nacional e vodka além de oferecer Buffet com variedade de seguimentos gastronômicos durante a realização do evento.

História do Bloco

Nascido da reunião de um grupo de amigos realizada desde 1998, a Turma do Urso foi ganhando cada vez mais adeptos e se popularizou até se tornar o maior Carnaval de Minas Gerais.

O Bloco do Urso hoje possui uma sede própria com área de 72 mil m² e oferece uma grade de atrações composta por grandes nomes da música nacional que garantem a animação do público durante os quatro dias de festa.

Dividido em Camarote e Área Vip, o público conta com praça de alimentação, serviço de bar, banheiros bem localizados e equipes de segurança e posto médico preparados para atender quaisquer eventualidades, além de espaço amplo que garante uma boa visibilidade dos shows de qualquer setor.

Redação CSul – Iago Almeida