Batida entre carro e caminhão mata motorista e deixa duas pessoas feridas na MG-050, em Passos

Na noite desta quinta-feira (13), o motorista de um carro, de 56 anos, morreu após bater de frente com um caminhão na MG-050 em Passos (MG). Uma mulher de 54 anos e uma criança de 3 anos, que eram passageiras, tiveram ferimentos.

A colisão aconteceu na altura do quilometro 363, após um trecho sem curvas na rodovia. Conforme informações da Polícia Militar, o Gol teria invadido a contramão e atingido o caminhão.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e retirou o corpo da vítima identificada como Adair Faleiros de Aguiar, que ficou preso às ferragens.

A criança e a mulher foram socorridas conscientes e levadas para a Santa Casa de Passos. O condutor do caminhão e o passageiro não tiveram ferimentos.

Dessa forma, a polícia submeteu o motorista do caminhão ao teste do etilômetro que deu negativo. Portanto, a perícia esteve no local e investiga a origem do acidente.

