Batida de frente entre veículos deixa pelo menos 3 mortos na BR-459, entre Congonhal e Pouso Alegre; motorista admitiu consumo de vodka e cerveja

Um grave acidente na noite do último sábado (23), na BR-459, entre Pouso Alegre e Congonhal, deixou três pessoas mortas e outra em estado grave. O motorista, um pedreiro, de 37 anos, não tinha carteira de habilitação e estava embriagado. Ele admitiu para a polícia ter ingerido vodka e cerveja antes de assumir a direção do veículo.

De acordo com testemunhas, o motorista de uma Tucson estaria fazendo várias ultrapassagens e bateu de frente em um Gol. O homem ainda tentou fugir do local, mas foi contido por populares e preso pela polícia. O teste do etilômetro feito pela Polícia Rodoviária Federal apontou que ele estava com 0,81 de mg/litro de álcool no sangue.

Morreram no acidente a esposa do motorista embriagado, a técnica de enfermagem Aline Frutuoso, de 33 anos e também pai e filho que estavam no Gol, o agricultor Ednaldo Carlos Ferreira, de 47 anos e o menino Luiz Eduardo Custódio Ferreira, de 10 anos, que estava indo cortar o cabelo.