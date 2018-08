Batida de frente entre veículos deixa 4 mortos entre Boa Esperança e Santana da Vargem

Quatro pessoas morreram em um acidente na noite do último sábado (25) na BR-265 entre Santana da Vargem e Boa Esperança. Segundo a Polícia Militar, o veículo Cross Fox ao realizar uma ultrapassagem bateu de frente com o veículo Fiat Punto. Com o impacto, a condutora do Cross Fox, Denise Mércia Alvarenga, 70 anos, foi arremessada para fora do veículo e morreu no local.

No Fiat Punto estavam quatro pessoas, sendo três irmãs. O Corpo de Bombeiros foi acionado e teve que retirar o corpo do motorista que ficou preso às ferragens. Rodrigo Naves Pimenta, de 29 anos e Cristina Morais de 36 anos morreram no local do acidente. Alessandra Morais de 31 anos e Patrícia Morais de 33 anos foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Boa Esperança, mas Alessandra não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Patrícia que era noiva de Rodrigo, está em observação e segundo informações, passa bem.

Fonte: Varginha Online / Fotos: Corpo de Bombeiros e Redes Sociais