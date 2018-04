Bandidos explodem caixas eletrônicos de quatro cidades no Sul e Centro-Oeste de Minas

Madrugada violenta no Sul de Minas e o no Centro-Oeste do estado com ação de ladrões de banco em quatro cidades diferentes. Bandidos com armas de grosso calibre explodiram caixas eletrônicos por volta de 0h25 em Areado, depois a Polícia Militar registrou novas explosões às 2h em Cabo Verde e por fim houve explosão de terminais bancários às 4h em Jacuí, todas no Sul de Minas. Também há registro do mesmo crime às 3h25 em Pains, Centro-Oeste mineiro.

Areado

Uma das ações mais violentas aconteceu em Areado, com a explosão de três agências bancárias. Caixas dos bancos do Brasil, Bradesco e Sicoob foram alvos de cerca de 20 criminosos, que tomaram a Praça Henrique Vieira, onde ficam as agências. De acordo com a PM, no Banco do Brasil e no Bradesco os ladrões conseguiram romper cofres e caixas e levaram grande quantidade de dinheiro. Já no Sicoob houve apenas danos materiais e os criminosos não levaram nenhuma quantia.

Além das agências, uma joalheria que fica na mesma praça foi arrombada e todos os produtos foram levados, totalizando cerca de R$ 15 mil em mercadorias. Apenas dois militares estavam de plantão no momento do fato e mesmo com intenso poder de fogo e disparos praticados pelos bandidos, não há registro de feridos. Há relatos de que os bandidos estavam em caminhonetes Hilux prata, S-10 branca, e um Corolla prata. Também havia duas motocicletas dando cobertura ao grupo.

Cabo Verde

Já em Cabo Verde, quase duas horas depois cerca de 10 bandidos portando armas longas atiraram contra uma viatura da Polícia Militar e também contra o quartel da cidade, o que obrigou os policiais a se abrigarem no telhado da unidade. Ao mesmo tempo em que os criminosos atiravam contra a viatura e contra a sede da PM na cidade, outros ladrões explodiam caixas eletrônicos do Banco do Brasil. Os policiais revidaram os disparos e perceberam que entre as armas dos ladrões, havia uma com mira a laser.

Após a explosão dos caixas, os criminosos fugiram em direção ao distrito de Serra dos Lemes e a PM encontrou um carregador de fuzil, com munições intactas e também várias balas disparadas. Vários estabelecimentos comerciais foram atingidos durante o período intenso de disparos promovido pelos bandidos.

Jacuí

Por volta das 4h o alvo foi a cidade de Jacuí. Os ladrões explodiram caixas situados na Praça Presidente Vargas, mas ainda não há informações do tamanho do prejuízo.

Pains

A cidade de Pains, que fica no Centro-Oeste do estado, também foi alvo dos criminosos. Bandidos explodiram a agência do Banco do Brasil, que fica na Praça Tonico Rabelo, e fugiram em um Gol branco pela BR-354 em direção a Formiga, na mesma região. Não houve confronto e também não há vítimas.

Fonte: EM / Foto: Denise Guerra/TV Alterosa