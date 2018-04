Banda Plágio retorna no Quinta da Boa Música

No repertório as principais vertentes do Rock Clássico e Hard Rock

A Quinta da Boa Música desta semana, dia 19, apresentará a banda varginhense Plágio, com uma seleção do Rock Clássico e muito Hard Rock,na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha, às 20h.

Fundada em 2009 e impulsionada pela experiência e garra de seus músicos, a Plágio estreou e conquistou rapidamente seu espaço em eventos de Rock , atuando em Encontros de Motociclistas em cidades como Campanha, Fama, São Thomé das Letras, Varginha, Três Pontas, em casas noturnas e Pub’s como Jardim Elétrico, Casarão 1909 (Lavras), Paddock (Lavras) e em eventos públicos como a Feira da Economia Criativa, Reveillon da Paz, Aniversário de Varginha, e por diversas vezes no consagrado Projeto Quinta da Boa Música, dentre outros.

A banda traz um repertório eclético, transitando com segurança entre as principais vertentes do Rock Clássico e Hard Rock ao interpretar covers de bandas como Pink Floyd, Beatles, Bon Jovi, Aerosmith, The Cranberries, Guns n’ Roses, Van Halen, AC/DC, Iron Maiden, entre muitos outros.

A Plágio conta com os grooves fortes de Rafael Delfino (baixista), a musicalidade de Felipe Sanches (guitarrista), a pegada de Paulo César (baterista), os timbres de Brunão (guitarrista) e a voz marcante de Millena Castro.

O Projeto QBM:

O Projeto Quinta da Boa Música, já no nono ano e na 303ª edição, foi criado em agosto de 2009 com a finalidade única de incentivar, apoiar e valorizar a produção musical na cidade e criar intercâmbios com grupos da região, do estado e de todo o País. Através da parceria com músicos e bandas que espontaneamente participam do projeto promove-se junto ao público de todas as idades e sem distinção qualquer, a oportunidade de lazer, de entretenimento cultural, proporcionando ainda o acesso livre e gratuito aos bens culturais da cidade, ocupando o importante e histórico espaço cultural que é o conjunto arquitetônico da antiga Estação Ferroviária de Varginha, hoje tombado pelo Conselho do Patrimônio Cultural e mantido pela Fundação Cultural de Varginha.

O Projeto “QBM” é uma realização da Prefeitura de Varginha por meio da Fundação Cultural e especialmente nesta semana temos a parceria com a banda Plágio e o apoio do Espaço Livre Distribuidora, Equipe Prevê Vga de Bombeiros Civis, Policia Militar, Guarda Civil Municipal e de toda imprensa da região.

Mais informações na Coordenadoria de Eventos com o Produtor Rosildo Beltrão pelo telefone (35) 3690 2708, ou pelo e-mail: eventos@fundacaoculturaldevarginha.com.br

https://www.facebook.com/QuintaDaBoaMusicaEmVarginha