Banda Jardim do Sapo presta tributo ao músico Alódio

A Fundação Cultural confirma a 305ª edição do projeto Quinta da Boa Música, nesta quinta-feira (3), às 20 horas. No palco montado na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha, a apresentação será da Banda Jardim do Sapo, com várias participações especiais.

Com 11 anos de atividade, a banda já possui uma trajetória de sucesso com apresentações nos principais espaços da região e todo estado de Minas.

Os músicos farão um tributo ao saudoso Alódio Tovar Six, que além de ser um dos fundadores da banda como baterista, atuou também como parceiro do Projeto QBM como fotógrafo e cinegrafista entre os anos de 2013 e 2017.

Na formação, os músicos Giuliano Magales, na guitarra; Ary Gallo, na guitarra e no vocal; Pablo Brandão Maritan, no baixo e vocal; e, como convidado, o baterista Luiz Fratus.

O repertório será marcado por autorais e pelas releituras de sucessos como Secos & Molhados, Mutantes, Barão Vermelho e sempre com aquela pegada mais forte e voltada para o rock.

Segundo Pablo Maritan, baixista e um dos fundadores da banda, “todos os nossos convidados foram pessoas próximas do Alódio e elas tocaram junto com ele em outros grupos. Alódio era muito querido e requisitado no meio musical. Queremos neste tributo mostrar um pouco da sua rica e, infelizmente, curta trajetória artística”.

Maritan destaca que estão confirmadas as participações de vários amigos como os músicos Max Boliveira, Alexandre Zalê, Willian Micuete, Mateus Zoinho, Nathan Moraes, Hudson Thompson, Nita Rodrigues, Ellen de Liz, Rogério Jerf e Zequinha.

“Sem dúvida, perdemos um grande amigo, músico, artista, irmão, pai e um dos maiores agitadores culturais da cidade nestes últimos tempos. Queremos convidar os amigos e todos que alguma forma conheceram o trabalho do Alódio em vida para vir à apresentação”, reforça Pablo Maritan.

Biografia de Alódio Tovar Six

Alódio Tovar Six, brasiliense nascido em 03 de maio de 1980, mudou para Varginha aos 12 anos. Completaria 38 anos no dia 3 de maio, exatamente quando a banda completa 11 anos de atividade.

Foi um dos fundadores da Banda Jardim do Sapo, criador do Projeto MusicAção, CarnaRock de Varginha, Assistente de Produção do Roça ‘n Roll durante dois anos, produtor independente de vários eventos na cidade, fotógrafo convidado para registrar o Projeto “Na Rota da Boa Música”, em 2016 e 2017, incentivador, fotógrafo e cinegrafista na Quinta da Boa Música desde 2013, criou diversos grupos musicais e participou de centenas de shows pela região.

Infelizmente, partiu em 03 de dezembro de 2017, com apenas 37 anos. Alódio era filho de Aída Tovar, casado com Maísa Gallo, e deixou os filhos Júlia, Elisa, Fernanda e Gabriel e a netinha Catarina, que nasceu um dia antes de sua morte.