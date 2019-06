Banda Cravo está entre as mais tocadas no Sul de Minas e Zona da Mata

A Banda Cravo está cada vez mais se tornando a banda mais ouvida nas rádios da Zona da Mata e Sul de Minas. Segundo o sistema de monitoramento de mídias Connect Mix, a música de trabalho “Bom Dia” esta entre a mais ouvidas no estado, competindo com os grandes Anitta e Melin.

A faixa “Bom Dia”, da banda mineira, foi lançada no dia 29 de março, e está disponível no canal do grupo no Youtube e nas principais plataformas digitais.

Formada em Juiz de Fora em 2016, a banda Cravo já se apresentou em vários festivais, inclusive na ultima edição do Rock in Rio, no palco Digital Stage.