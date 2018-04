Autoridades assinam contrato para reforma do trevo da BR-491, em Alfenas

Em parceria o Governo de Minas e a Prefeitura de Alfenas assinaram o contrato para a reforma do trevo da cidade, na BR-491. O congestionamento e a falta de segurança são alguns dos problemas apontados por quem passa por ali.

O trevo que dá acesso a uma universidade, fica no caminho de duas rodovias e é passagem de quem segue para a rodoviária.

“Muito ruim, está acontecendo acidente direto aí, está bem precário o trevo”, disse o caminhoneiro Henrique Florêncio.

Cerca de 15 mil veículos passam pelo trevo todos os dias, porém ele não tem estrutura para o fluxo intenso resultando em diversas reclamações de motoristas e pedestres.

Desde o final do ano passado, um projeto de adequação está pronto para ser executado. O trevo vai ganhar uma estrutura mais larga em formato oval. Serão pelo menos dois acessos.

“Criar uma terceira pista para a saída para quem vai para Areado, ampliar, mudar o ponto de conflito da entrada da Unifenas, ao invés de entrar onde se entra hoje, os estudantes irão até o segundo trevo indo para Machado, perto da rodoviária, retornarão e entrarão por outras entradas que serão feitas ali na Unifenas”, disse o prefeito de Alfenas, Luiz Antônio da Silva (PT).

Ainda serão instaladas pelo menos sete faixas para pedestres. A obra deve custar em torno de R$ 3,7 milhões, onde a maior parte virá de um empréstimo autorizado pelo governo do Estado. A previsão do prefeito de Alfenas é que as obras comecem em junho.

“Terminar a licitação no final de maio e iniciar as obras em junho, no período que chove menos, terminando em seis meses”, concluiu o prefeito.

Foto: Reprodução Vídeo EPTV