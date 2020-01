Ativação da Delegacia da Marinha Fluvial de Furnas é realizada em São José da Barra

Pin Compartilhar 0 Compart.

Foi realizada nesta quinta-feira (23), em São José da Barra, a cerimônia de Ativação da Delegacia da Marinha Fluvial de Furnas.

A cerimônia foi presidida pelo Comandante de Operações Navais, Almirante de Esquadra Leonardo Puntel, representado pelo Vice Almirante, Flávio Augusto Viana Rocha.

Participaram da cerimônia, além da população, várias autoridades locais: O Prefeito Municipal Sérgio Leandro de Oliveira; O vice-prefeito André Luiz Lemos Silva; A Secretária de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Luciene Mandelo; O Presidente da Câmara Municipal Deusmar Raimundo de Morais; Os vereadores José Antônio, Adélcio, Reginaldo e Batalzar; Os deputados federais Emidinho Madeira e Mauro Lopes; O Deputado Estadual Cássio Soares; O Presidente de Furnas Luiz Carlos Ciocchi; O Comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar de Passos Luiz Otávio Vieira; Representantes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil; Representantes do Ministério Público Federal e Estadual, além de outros prefeitos e vereadores de cidades vizinhas.

No evento, foi empossado como primeiro Delegado da Delegacia Fluvial de Furnas o Sr. Fabio Luis Moreira Jacobucci Bambace.

Fonte e fotos: Prefeitura Municipal de São José da Barra