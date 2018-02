Atendimentos pelo SAMU sobem 21% em comparação com 2017

No período de Carnaval houve um aumento de 21% no número de ocorrências atendidas pelas equipes operacionais do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas – CISSUL/SAMU, em relação ao ano passado.

O Secretário Executivo do CISSUL/SAMU, Jovane Ernesto Constantini agradece a parceria do Corpo de Bombeiros Militar, Batalhão de Operações Aéreas – BOA, Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária Estadual e Federal, Hospitais credenciados e Secretarias de Saúde, através das equipes que atuam nas ambulâncias brancas das cidades consorciadas, que estão sempre unindo esforços, com o objetivo de garantir a segurança e a integridade física de todos, prestando os melhores serviços de proteção e atendimento de urgência e emergência a toda população.

Em especial, Jovane agradece a todos os colaboradores do Consórcio, equipes das Bases Descentralizadas e Central de Regulação 192 pela dedicação, presteza no atendimento e empenho na missão de salvar vidas.

Fonte: Assessoria CISSUL/SAMU / Foto: Corpo de Bombeiros