Associação Janett Finatti promove ações educativas no Dia do Livro Infantil

Crianças poderão assistir “No Reino da Leitura”, que conta com a produção da Cia CarAteiro, do Rio de Janeiro, e, em seguida, a peça “Tia Ésia Conta Histórias de Monteiro Lobato”.

Para comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil, a Associação Artística Janett Finatti promove neste domingo (18), dois espetáculos infantis que serão transmitidos gratuitamente pelas redes sociais.

A partir das 15h, as crianças poderão assistir “No Reino da Leitura”, que conta com a produção da Cia CarAteiro, do Rio de Janeiro, e, em seguida, a peça “Tia Ésia Conta Histórias de Monteiro Lobato”.

Para assistir, é só acessar o link https://sites.google.com/seduc.varginha.mg.gov.br/portaldoestudante2021. “Queremos proporcionar um domingo de muita diversão para as crianças, ainda mais neste período de pandemia em que elas não estão podendo sair de casa. São dois espetáculos muito educativos, que vão despertar o interesse delas pela literatura”, reforça Adão Marcos Misael, coordenador artístico e tesoureiro da Associação Artística Janett Finatti.

O Dia Nacional do Livro Infantil foi criado para homenagear o nascimento do escritor Monteiro Lobato (18/04/1882), considerado o pioneiro e pai da literatura infantil brasileira.

A programação faz parte do projeto “Manutenção das Atividades Culturais 2021”, que é viabilizado pela Lei Aldir Blanc no âmbito de Minas Gerais.

Conheça um pouco das histórias

Dia será celebrado com vários atrações/Foto: Divulgação

“No Reino da Leitura”: conta a história da Rainha Leitura que vive no Castelo de Livros, construída com ajuda dos escritores. Dessa torre ela consegue ver o mundo em 360 graus e com a ajuda do Mago Imaginação cria sonhos e ideias nas mentes dos súditos, que são os leitores.

Cibernética, uma vilã do Futuro, acredita que os livros não precisam mais existir e surge para destruir esse Castelo de Livros, querendo destronar a Rainha, para assim, tornar tudo digital e dominar o Reino da Leitura.

A Rainha conta com o apoio de seus fiéis escudeiros. O Cavaleiro das Palavras e o Mago Imaginação, fazem com que a vilã perceba a importância dos livros junto ao Mundo tecnológico.

A história traça o momento atual em que as crianças ficam entretidas o tempo todo com aparelhos eletrônicos e que acabam se fechando em um mundo paralelo que as fazem desinteressar pelo mundo real. Dessa forma mostramos que o Reino da Leitura e o Reino Digital podem andar de mãos dadas.

“Tia Ésia” irá homenagear o escritor Monteiro Lobato/Foto: Divulgação

“Tia Ésia Conta Histórias de Monteiro Lobato”:a contadora de histórias Tia Ésia faz uma homenagem a Monteiro Lobato, considerado pai da literatura infantil brasileira.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha / Foto destaque: Divulgação