Após condenação, pai de estudante morta pede que investigações continuem em Itajubá

A família da estudante Déborah Oliveira acompanhou na noite desta quinta-feira (14) o resultado do júri popular que condenou o acusado de estuprar e matar a jovem em 2013. Benedito Mauro Divino foi condenado a 43 anos de prisão. Ao final da sessão, o pai da jovem falou sobre o resultado e afirmou acreditar que mais pessoas tenham participado do crime.

“A doutora Rossele veio [ao local do crime] com o material dela de última geração e constatou [a participação de] três pessoas. Então, nós temos uma. Cadê as outras duas?”, questionou o pai de Déborah, Geraldo Oliveira.

A pessoa citada por Geraldo é Rossele Soglio, a advogada de acusação que fez apurações a pedido da família.

O pai da universitária morta disse que a família vai buscar mais envolvidos com a morte da filha. “Eu não perdi um diamante, eu perdi uma filha. Uma filha que merecia hoje eu estar correndo atrás do resultado pra ela”.

Novo depoimento

Em outubro de 2013, Benedito foi preso acusado de estuprar uma mulher em Itajubá e as investigações apontaram que ele também tinha envolvimento com a morte de Déborah. Na época, ele chegou a confessar o crime.

Mas durante depoimento do acusado nesta quinta-feira (14) Benedito mudou a versão dada à polícia e negou culpa no caso na frente do juiz Fábio Aurélio Marchello e dos jurados. Ele afirmou que só assumiu a culpa na época porque foi torturado pela polícia. Fonte: G1 Sul de Minas

A defesa de Benedito sempre negou o envolvimento do réu do caso e agora vai recorrer da decisão do júri popular.

Entenda o caso

O corpo da universitária foi encontrado com marcas de estrangulamento por volta das 17h30 do dia 15 de agosto de 2013 em uma construção em Itajubá. Déborah Oliveira estava desaparecida desde a noite do dia 14 de agosto, quando saiu da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), onde estudava, e não foi mais vista. Ainda segundo a polícia, ela foi estuprada e, em seguida, estrangulada.

Corpo de universitária foi encontrado em uma construção, em Itajubá, MG (Foto: Luciano Lopes )

A família já havia feito o boletim de ocorrência informando o desaparecimento da jovem na noite do dia 14, quando ela não chegou em casa.

Um auxiliar de serviços gerais chegou a ser preso na época por suspeita de participação no crime, mas foi solto 40 dias depois da prisão por falta de provas. A polícia só chegou a Benedito após ele ser preso por outro estupro e o exame de DNA comprovar que o material presente nas roupas das duas vítimas eram da mesma pessoa.