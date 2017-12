Após capotar carro na BR-491, Idoso de 72 anos morre, em Muzambinho

Um idoso de 72 anos morreu depois de capotar o carro que dirigia na BR-491, em Muzambinho (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, Antônio Maia estava sozinho no veículo, que tinha placas de Santa Bárbara d’Oeste (SP).

Ainda conforme os bombeiros, o acidente aconteceu em uma curva da rodovia, no quilômetro 417, no início da tarde desta terça-feira (19). O carro seguia sentido Carmo do Rio Claro para Ilicínea.