Após caminhão com telhas capotar na Fernão Dias em Três Corações, motorista fica em estado grave

Um caminhoneiro ficou em estado grave depois que o veículo que ele dirigia, carregado com telhas, capotou na madrugada deste sábado (8) na rodovia Fernão Dias, em Três Corações. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou.

Com o impacto, a vítima foi lançada para fora do caminhão. Ainda de acordo com a PRF, ele foi socorrido em estado grave e encaminhado para o hospital da cidade. As telhas ficaram espalhadas do lado de fora da pista. O trânsito seguiu normalmente.

Fonte: G1 Sul de Minas