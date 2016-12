Animais de estimação vão ao cinema em paróquia de Poços de Caldas

Cães, gatos, coelhos, peixes e outros animais terão um programa diferente na noite desta terça-feira (4) em Poços de Caldas. Uma paróquia da cidade vai promover uma sessão de cinema exclusiva para os pets. A atividade especial integra as celebrações pelo dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais e do meio ambiente.

Depois de assistir um filme sobre animais, o padre da Paróquia São Judas Tadeu, Bruce Eder do Nascimento, teve a ideia de fazer um cinema para os pets, que não costumam ter autorização das empresas de exibição de filmes para acompanhar os donos em sessões.

“Assisti o filme e comecei a pensar nas ideias, mas foi depois de uma reportagem da ‘Globo News’, sobre algo parecido que aconteceu na Europa, que tive certeza de que poderia fazer”, explica o padre.

Programando um passeio com o pet

O convite para o evento nas redes sociais e durante as missas mobilizou os amantes dos animaizinhos. Guilherme Terra Gomes irá levar seus dois cãezinhos, o poodle Spike e a vira-lata Belinha, para assistirem o filme. “Vai ser uma experiência diferente, será a primeira vez que vou levar a Belinha para passear junto com o Spike. No começo, eles devem ficar meio agitados, mas logo irão se acalmar e vamos poder aproveitar o momento juntos”, conta.

O filme escolhido para a sessão é Madagascar 3. Cada dono receberá um kit com sacolinhas e papel higiênico, para os cuidados com o animal de estimação. Além disso, serão vendidos pipoca, refrigerante, água e suco.

A sessão de cinema pet será no Centro de eventos da paróquia, no bairro Jardim dos Estados, a partir de 19h30. Após o filme, haverá uma bênção para todos os animais.

Fonte: G1 Sul de Minas