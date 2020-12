Amanda Ribas terá nova adversária no UFC 257

Após desistência de Michelle Waterson, UFC confirmou luta de varginhense contra Marina Rodriguez.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Divulgação Instagram Dentro do Octógono

A lutadora varginhense Amanda Ribas, terá nova adversária no card do UFC 257, que será disputado no dia 23 de janeiro, em Abu Dhabi. A desafiante de Ribas seria a norte-americana Michelle Waterson, mas escândalos de estupro envolvendo um de seus treinadores, fez com que Waterson saísse do evento. Com isso, o UFC convidou a compatriota de Amanda, Marina Rodriguez, que aceitou o convite.

Amanda e Marina fazem duelo brasileiro no UFC 257/Foto: Instagram Dentro do Octógono

Aos 27 anos e com um cartel de dez vitórias e apenas uma derrota, Amanda Ribas retornará ao peso-palha após uma empreitada bem-sucedida aos moscas, onde venceu Paige VanZant em julho. Antes disso, no UFC, ela bateu Emily Whitmire, Mackenzie Dern e Randa Markos.

Enquanto Amanda vem de vitórias na categoria, Rodriguez perdeu seu último combate para Carla Esparza. Atualmente, a varginhense é a nona colocada no ranking – uma posição abaixo de sua próxima adversária -.

Acompanhada de sua equipe, além de seu pai e treinador Marcelo Ribas, a mineira viajou, no início da semana, para Miami nos Estados Unidos, onde continuará sua preparação para a luta.