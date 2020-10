Amanda Ribas sobe novamente no ranking do UFC

Ranking atualizado da organização mostra varginhense em 9º no peso-palha.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Getty Images

Pouco mais de duas semanas após entrar no top-10 da categoria peso-palha, Amanda Ribas teve nova subida no ranking divulgado pela organização nesta terça-feira (27). Segundo o UFC, a varginhense é, agora, 9ª colocada na categoria.

De acordo com a nova classificação, Rose Namajunas lidera, seguida por Joanna Jedrzejczyk, Carla Esparza e Claudia Gadelha. Amanda, soma 11 vitórias e apenas uma derrota no MMA Professional; no UFC, a varginhense ainda não foi derrotada. Ribas vem de vitória sobre Paige VanZant, no UFC 251, em Abu Dhabi.

Próximas lutas

Sobre os próximos desafios no UFC, a varginhense revelou um detalhe curioso sobre sua possível próxima luta. “Eu tinha convidado a vencedora de Carla Esparza e Marina (Marina Rodriguez). A Carla aceitou, e o UFC ofereceu para lutar em outubro, no entanto ela (Carla), pediu para adiar para novembro ou dezembro, eu aceitei… agora ela pediu para adiar de novo – dessa vez para janeiro – eu aceitei novamente, mas espero ainda lutar em dezembro. Penso em alguma lutadora melhor posicionada do que eu no ranking”. – enfatizou.

Em entrevista ao Portal Ag. Fight, Amanda disse que gostaria de permanecer no card em dezembro, e revelou ainda, o nome de uma possível adversária. “O UFC ainda não falou comigo, mas eu gostaria de enfrentar a Michelle (Waterson), porque ia ser uma lutaça. Ela está bem no ranking e eu estou buscando enfrentar quem está na minha frente para poder subir. O público ia gostar de ver essa luta. Eu adoro os chutes dela, são bonitos e vai dar para poder mostrar minha trocação”. – finalizou Amanda.

Atualmente em Varginha, Amanda Ribas vem treinando e aprimorando sua forma física na academia de seu pai e treinador, Marcelo Ribas.