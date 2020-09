Alta nos valores da carne vermelha e do arroz espantam consumidores varginhenses

CSul realizou pesquisa em cinco supermercados e hipermercados de Varginha; aumento nas exportações, alta do dólar e produção menor destes produtos refletem no bolso do consumidor.

Redação CSul/Foto: Arquivo CSul

Os preços dos produtos básicos na alimentação do brasileiro, tais como, arroz e carne vermelha seguem subindo Brasil afora. Causa espanto no consumidor ver um pacote de arroz custando R$ 25,00, por exemplo. Fato é que, a soma do aumento nas exportações, a alta do dólar e a produção menor desses produtos acabaram refletindo no bolso do consumidor.

Devido à isso, a cesta básica em Varginha teve sua maior elevação no ano, chegando a 4,72%, entre os meses de agosto e setembro.

Arroz

O CSul realizou uma rápida pesquisa em cinco supermercados e hipermercados em Varginha. Em média, o arroz tipo 1 custa atualmente R$ 20,40. Já o tipo 2, sai a 17,95.

Carne vermelha

O valor da carne vermelha também teve alta considerável nos últimos meses. Foram consultadas na pesquisa feita pelo Diário Correio do Sul, cinco tipos desta carne.

Aumento das exportações é o principal motivo de subida no valor da carne vermelha/Foto: Arquivo/CSul

Picanha: Uma das principais e mais saborosas carnes do prato brasileiro, a picanha, está custando em média R$ 54,13 kg.

Filé Mignon: O tradicional e suculento, Filé Mignon, custa em média na mesa do varginhense R$ 47,42.

Contra Filé: Bastante apreciado e pedido, o Contra Filé, sai em média R$ 34,53.

Patinho: Em Varginha, o kg do patinho custa em média R$ 31,69.

Coxão Mole: Outra carne bastante pedida nos açougues e supermercados brasileiros é o Coxão Mole. Em Varginha, o kg custa em média R$ 30,65.

Vale ressaltar que, no levantamento referente ao preço das carnes vermelhas também foi consultado um frigorífico na cidade.

Peixe e frango também tiveram aumento consideráveis.