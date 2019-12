Alfenas registra cinco ocorrências entre quinta e sexta-feira

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na última quinta-feira (12), uma mulher foi vítima de estelionatários, via redes sociais. A PM foi acionada após a vítima realizar três depósitos, no valor de R$ 999,54, como garantia para um empréstimo de R$ 5 mil. A polícia segue investigando o caso.

Na parte da manhã de quinta-feira (12), um jovem foi assaltado dentro do ônibus de transporte coletivo. A vítima estaria no terminal rodoviário quando foi abordada pelo autor, que iniciou uma conversa com o rapaz e entrou com ele no ônibus, ao se sentar anunciou o assalto e mostrou uma arma de fogo que estaria de baixo da blusa. O assaltante desceu do ônibus levando o celular do jovem e até o momento não foi encontrado.

Já durante à tarde do mesmo dia, um acidente entre uma moto e um carro deixou um motociclista ferido. Ele foi socorrido por pessoas que passavam pelo local e levado para o Hospital Alzira Velano, onde passou por uma cirurgia.

Na madrugada desta sexta-feira (13), duas outras ocorrências foram registradas. Uma casa abandonada pegou fogo, no centro da cidade. Segundo a PM, a casa era frequentada por usuários de drogas. O Fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido.

Durante a operação Lei Seca, um motorista foi preso embriagado, ele foi levado para a Delegacia da Polícia Civil e sua CNH foi apreendida.

Fonte: Minas Acontece / Foto: Iago Almeida.