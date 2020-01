ALERTA: Chuvas voltam a protagonizar estragos em cidades do Sul de Minas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Maria da Fé e Nepomuceno se juntam a São Gonçalo do Sapucaí, em lista de emergência da Defesa Civil

As chuvas voltam protagonizar na região, nos últimos dias tudo que se houve falar são os fortes temporais que vem castigando a capital mineira. No Sul de Minas, na tarde da última quinta-feira (30), uma forte chuva deixou estragos em Delfinópolis, uma árvore caiu em uma rodovia que liga as cidades de Andradas e Ibitiúra de Minas, o município de Santa Rita do Sapucaí era um dos 88 listados no alerta divulgado pela Defesa Civil, segundo o alerta as cidades mencionadas poderiam ser alvo de chuvas severas acompanhadas de granizo.

Além de Santa Rita, outras 33 cidades do Sul de Minas também apareceram na lista, são eles: Varginha, Três Corações, Pouso Alegre, Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros, Paraisópolis, Itajubá, Pedralva, Maria da Fé, Estiva, Cambuí, Camanducaia, Bom Repouso, Córrego do Bom Jesus, Gonçalves , Extrema, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cruzília, São Lourenço, Cambuquira, Campanha, Lambari, Piumhi, Pimenta, Boa Esperança, Poços de Caldas, Caldas, Andradas, Jacutinga, Ouro Fino, Bueno Brandão e Monte Sião.

Apesar do alerta, não foram relatados estragos ou feridos, nestes municípios. Moradores da região devem ficar atentos ao clima, em caso de fortes chuvas é aconselhado que indivíduos não enfrentem o mal tempo e busquem abrigo.

Santa Rita do Sapucaí

Uma forte chuva seguida de vento atingiu a cidade na última quinta-feira, no entanto não foram divulgados estragos ou notícias de feridos. Nesta sexta-feira (31), a previsão do tempo apontou que o tempo permaneceria nublado, na manhã desta sexta os termômetros chegaram a registrar 29°C.

O fim de semana na região segundo a previsão, será marcado por chuva, neste sábado (1°) os termômetros poderão chegar a registrar 29°C.

Delfinópolis

No final da tarde, moradores de Delfinópolis foram surpreendidos pela chuva. De acordo com o departamento de Urbanismo do município, o temporal durou 20 minutos, árvores caíram e danificaram a rede elétrica em alguns bairros da cidade.

Uma torre de internet caiu no bairro Morada Verde. Residências ficaram destelhadas com a força do temporal. Em outros bairros da cidade, também houveram relatos de destelhamento. Em vária ruas do Centro, o forte vento arrancou galhos das árvores. A Avenida Padre Ivo Soares de Matos foi uma das mais afetadas. No bairro do Portal, no São Gregório e na Avenida Antônio Lopes Filho, também ocorreram quedas de árvores. Durante a noite ruas da cidade foram interditadas, porém já foram liberadas. No bairro Bela Vista um poste foi danificado, residências ficaram sem energia. No bairro São Sebastião casas também não tiveram energia elétrica. Nesta sexta-feira (31), equipes trabalharam na limpeza das ruas afetadas. Apesar dos danos, não houve feridos. Andradas

Uma árvore caiu na MG-455 entre Andradas e Ibitiúra de Minas e prejudicou o trânsito no local. Veículos circulam em meia pista.

O acidente aconteceu próximo ao Sítio de Ernesto Barbosa. Após cair, a árvore tomou uma das faixas da via, obrigando veículos a transitarem por apenas uma pista.

Por conta da chuva que atinge a região é necessário atenção aos motoristas que passarem pelas imediações.

Alerta

Nesta sexta-feira (31), duas cidades da região que haviam sido inclusas no último boletim da Defesa Civil, agora integram o decreto de situação de emergência.

Maria da Fé e Nepomuceno se juntam a São Gonçalo do Sapucaí. São Gonçalo já era parte do boletim, após uma área ceder devido ao acumulo de água. O município de Santa Rita do Sapucaí também é parte do decreto desde novembro, devido a uma forte chuva deixou uma vítima fatal.