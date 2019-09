Aiuruoca amanhece encoberta por fumaça

Pin Compartilhar 0 Compart.

Aiuruoca amanheceu coberta por fumaça que vinha de um incêndio próximo ao perímetro urbano. Imagens postadas por moradores na internet, mostram a cidade sob nuvens de fumaça, trazendo risco para respiração humana e para as casas que beiram o local onde o incêndio teve início.

As primeiras informações seriam que o fogo havia atingido o Parque Nacional da cidade. Mas, de acordo com o 3º Pelotão de Bombeiros Militar, de São Lourenço, que atua naquela região, em contato com o CSul, o incêndio atinge uma área na beira da rodovia e não o parque.

