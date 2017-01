Agentes comunitários de saúde ficam sem emprego em Três Corações

Pelo menos 105 agentes comunitários de saúde de Três Corações não tiveram o contrato de trabalho renovado para este ano e estão sem emprego. Alguns funcionários já estavam na função há 18 anos. Os agentes também dizem que o desligamento deles foi avisado pelo Whatsapp.

“A gente fica muito triste, porque a gente tem amor na saúde e está sendo jogado fora igualzinho joga lixo”, disse a ex-agente, Ivone Rosa de Oliveira.

Todos os funcionários dos 14 postos de saúde da cidade se reuniram e procuraram um advogado no final do ano passado. Ele diz que a prefeitura fez inúmeros contratos temporários desde 1999, que eram renovados todo o fim de ano. O contrato temporário realizado pela prefeitura estaria dentro da lei, mas o tempo em que esses contratos foram renovados não.

“Eles trabalham até dezembro, vence o contrato em dezembro, eles permanecem trabalhando até março sem contrato, a partir de março eles assinam contrato novamente com data retroativa de janeiro até dezembro”, disse o advogado Tomé Roberto Junqueira.

O diretor de recursos humanos da prefeitura reconhece que houve um alongamento da renovação dos contratos temporários.

“A legislação permite que determinados programas, especialmente o Programa Saúde da Família, de cunho federal, que se renove o contrato até determinado tempo. Logicamente que 18 anos é um tempo longo. Por isso que o prefeito determinou que se fizesse novos processos seletivos para que, de forma temerária não ocorresse demanda judicial”, disse o diretor de RH da prefeitura, José Ayres.

Segundo ele, existe a previsão de um novo processo seletivo para as pessoas que perderam o emprego nas próximas semanas. Os agentes comunitários de saúde devem voltar até o mês de março.

