Acusados de matar universitária em Extrema começam a ser julgados em Cambuí

Os acusados de terem participado da morte da universitária Larissa Gonçalves de Souza, na época com 21 anos, começam a ser julgados nesta segunda-feira (4) em Cambuí (MG). A jovem foi encontrada morta em Extrema (MG) em outubro de 2015, após ter ficado 11 dias desaparecida.

Respondem pela morte o ex-comerciante José Roberto Freire, acusado de ser o mentor do crime, e Valdeir Bispo dos Santos e Rosiane Rosa da Silva, que admitiram ter levado a jovem da rodoviária de Extrema. Segundo apontou o inquérito, o casal teria recebido R$ 1 mil para matar a universitária.

Dos acusados, apenas Rosiane Rosa não será julgada na sessão desta segunda-feira. Um advogado alegou problema de saúde. Com isso, o processo foi desmembrado e uma nova data para o julgamento da ré será definida. A previsão é que o julgamento dos outros dois réus termine nesta terça-feira (4) ou ainda durante a madrugada desta segunda.

O ex-namorado de Larissa, Lucas Gamero, chegou a ser preso, mas foi liberado e não é sequer citado no processo, já que as investigações não encontraram evidências de que ele tivesse participado do crime.

Crueldade

O crime chocou os moradores da cidade, especialmente após a perícia ter apontado que Larissa foi morta com requintes de crueldade. Segundo a médica legista responsável pelo caso, Tatiana Telles Koeler de Matos, a jovem teve os punhos amarrados aos tornozelos com fios elétricos, a cabeça envolta com fita adesiva, fraturas em dois pontos do maxilar e apresentava marcas de estrangulamento. Além disso, a legista acredita que um peso de academia foi usado no rosto da jovem.

Revolta

Após o corpo de Larissa ser encontrado e a polícia prender Freire, centenas de moradores de Extrema foram até a loja do comerciante, depredaram e atearam fogo no local. O tumulto só foi controlado com a chegada de policiais, mas ninguém foi detido.

Investigações

Após ser preso, Freire admitiu ter planejado o crime, mas acusou o namorado de Larissa, o modelo Lucas Gamero, de ter participação no crime. O rapaz chegou a ser preso preventivamente, mas foi liberado e inocentado durante as investigações. O casal suspeito de ter cometido o crime também foi preso dias depois, após imagens de uma camêra de segurança mostrarem eles deixando a rodoviária em um carro com a estudante.

Em depoimento à polícia, Valdeir Bispo dos Santos confessou ter participado da abordagem à universitária, mas negou ser o autor do crime. Ele acusou o comerciante de ter sido o autor do crime. A outra suspeita presa é a enfermeira Rosiane Rosa da Silva, apontada como comparsa de Santos.

Motivação

O crime teria sido motivado pelos ciúmes que Freire tinha do namorado da estudante. Além disso, Freire afirmou que mantinha um relacionamento amoroso com o rapaz e eles temiam que Larissa tornasse a história pública. Gamero trabalhava e era modelo na loja do comerciante, mas negou que mantivesse o relacionamento. Ele ficou preso por pouco mais de uma semana em novembro de 2015, mas a polícia não encontrou indícios de que ele tivesse participado do crime.

Dor

Dois anos após o crime, a família de Larissa ainda tenta superar a morte da jovem. Em entrevista recente ao G1, a mãe da estudante, Maria Nicéia de Oliveira Souza, revelou que não teve coragem de mexer no quarto da filha, que ainda está intacto.