Acordo visa retomada do transporte coletivo em Passos

Após 12 dias sem transporte público, veículos devem retornar as ruas nesta quarta-feira

Segundo a administração municipal, serviço vai ser reiniciado na quarta-feira (17) e terá tarifa de R$ 3,30.

Na última segunda-feira (15), a Prefeitura do município de Passos tornou pública a contração emergencial de uma empresa para a retomada do transporte coletivo. O serviço deve ser normalizado nesta quarta-feira (17) com tarifas de R$ 3,30.

Segundo a administração municipal, o acordo com a CAF Transportes segue o Termo de Acompanhamento e Ajuste de Conduta (TAC) imposto pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e foi assinado depois de a empresa ser a única a demonstrar interesse em assumir o transporte coletivo no município e apresentar a documentação necessária.

Ainda segundo a prefeitura, a empresa deve seguir exigências impostas pela cidade de Passos, como elevadores específicos para deficientes e posterior instalação do sistema de bilhetagem eletrônica com reconhecimento facial, isso tudo com no máximo 60 dias. Também, um sistema de localização de veículos com GPS pelo usuário deve ser ativado em 90 dias. O compromisso é proporcionar a população um transporte coletivo de qualidade.

Nesta quarta-feira o serviço deve ser iniciado com 15 ônibus e deve chegar a um número de 18 veículos posteriormente.

Dias sem transporte

Após o fim do contrato do transporte coletivo, muitos transtornos chagaram as ruas do município com a ausência de veículos para transporte público. Após a falta de um acordo com a Viação Cisne, que realizava o serviço em Passos:

• A Prefeitura do município chegou a assinar um contrato emergencial com outra empresa.

• Porém, os ônibus foram retirados das ruas, deixando os moradores sem opção de transporte.

• A ausência de serviço revoltou a população, que realizou protestos na cidade.

• Na última semana, a Câmara de Vereadores decidiu, abrir uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a contratação da empresa.

• A atuação da prefeitura de Passos na troca do serviço também é questionada.

Transporte alternativo

Nós últimos 12 dias sem transporte coletivo, os moradores recorreram a outras alternativas para se deslocar de um local para o outro, até os ‘tuk-tuks’ para se locomover pela cidade foram utilizados.

Foto Principal: Reprodução/Prefeitura de Passos