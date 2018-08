Acidentes na região deixam 8 mortos e pelo menos 16 feridos no fim de semana

Entre a última sexta-feira (24) e a noite deste domingo (26), oito pessoas morreram e pelo menos dezesseis ficaram feridas em acidentes na região. No mais grave, uma batida entre dois veículos deixou 4 mortos, sendo três da mesma família, entre Bos Esperança e Santana da Vargem.

Na sexta, um rapaz morreu depois de ser atingido por um eucalipto na zona rural de Itajubá. Segundo a PM e o Corpo de Bombeiros, trabalhadores de uma fazenda estariam cortando a árvore, no bairro Pessegueiro, quando no exato momento, Flávio Sebastião da Silva, de 30 anos, passava pelo local, com uma pessoa na garupa. Flávio sofreu uma parada cardiorrespiratória e apresentava lesões graves, não resistiu e morreu.

Em Três Corações, também na sexta, uma série de acidentes deixou dois feridos, um em estado grave, e um cavalo morto. De acordo com a PRF, um carro atingiu um cavaleiro no quilômetro 743 da Fernão Dias. O animal morreu após ser atingido, e o cavaleiro foi socorrido com ferimentos graves e encaminhado ao hospital da Unimed em Três Corações. Após o primeiro acidente, outros veículos que vinham atrás também acabaram se envolvendo na batida. Uma caminhonete não conseguiu desviar do corpo do animal e capotou; o motorista sofreu ferimentos leves. Outro veículo também não conseguiu desviar, passou por cima do animal e também capotou. Em seguida, um quarto veículo conseguiu desviar do cavalo, mas o reboque que estava acoplado no carro atingiu o animal. Não houve feridos.

No sábado, um empresário que dirigia uma caminhonete morreu após se envolver em uma batida lateral com outro veículo, na avenida Dárcio Cantiere, no bairro Jardim Europa, em São Sebastião do Paraíso. Outras duas pessoas ficaram feridas. Também no sábado, um motorista de caminhão, de 31 anos, morreu após o veículo sair da pista e bater no canteiro central, na Rodovia Fernão Dias, em Perdões. Segundo a PRF, o caminhão é de Presidente Bernardes-SP e estava carregado com mexericas.

Na madrugada de domingo, um grave acidente na BR-265, entre Boa Esperança e Santana da Vargem, deixou 4 mortos, sendo três da mesma família, e um ferido. De acordo com a polícia, Rodrigo Naves Pimenta, de 29 anos e as irmãs Alessandra Morais, de 32 e Cristina Morais, de 36 anos, que estavam no mesmo veículo, morreram no local do acidente. Todos os três são de Boa Esperança. Denise Mércia Alvarenga, de 70 anos, de Coqueiral, que estava no outro veículo, morreu no hospital. A noiva de Rodrigo, Patrícia Morais, de 23 anos, sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital. Os corpos foram levados para o IML de Varginha. As causas do acidente estão sendo investigadas pela polícia.