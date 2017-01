Acidentes deixam pelo menos seis pessoas feridas na região

Dois acidentes deixaram pelo menos seis pessoas feridas em cidades da região. O mais recente aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (4) na rodovia BR-369, entre Alfenas e Campos Gerais . O segundo registro foi no início da tarde na Avenida José Remígio Prezia, em Poços de Caldas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas ficaram feridas após a colisão frontal entre dois veículos na rodovia BR-369. Ainda segundo os militares, o acidente aconteceu no final desta tarde próximo a uma curva. As vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas para hospitais da região. O estado de saúde não foi divulgado.

Em Poços de Caldas

Já em Poços de Caldas, o condutor de um carro passou mal enquanto dirigia, perdeu o controle da direção e bateu o veículo contra um poste. De acordo com a Polícia Militar, o após bater contra o poste, o carro ainda rodou algumas vezes até parar no meio da pista. O veículo ficou com a frente completamente destruída. Ainda segundo os militares, o motorista de 25 anos e um passageiro de 65 anos sofreram ferimentos leves e foram socorridos por equipes do Samu. Eles foram levados para o Hospital da Santa Casa. Fonte: G1 Sul de Minas