Acidente na BR-459 mata pai e filho

Pai e filho morreram depois de um acidente entre dois carros na BR-459, em Piranguinho (MG), na noite desta quarta-feira (12). Um outro homem ficou gravemente ferido. Segundo a Polícia Militar, os veículos bateram de frente na altura do km 459. A criança de 3 anos morreu no local. Já o pai dela não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quinta-feira (13) no hospital.

Uma testemunha informou aos militares que o motorista de um dos carros seguia sentido Itajubá (MG), quando o outro veículo que vinha no sentido contrário bateu de frente com ele, ao realizar uma ultrapassagem em local proibido. Ainda de acordo com a PM, após a batida, o carro pegou fogo. Dentro do veículo estava apenas o motorista, de 21 anos, que foi socorrido por outras pessoas que estavam no local.