Acidente grave mata três PMs e deixa um em estado grave na BR-262, em Nova Serrana

Um grave acidente na manhã desta segunda-feira interdita completamente a BR-262 em Nova Serrana, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o 60º Batalhão da Polícia Militar, em um dos veículos envolvidos na batida estavam quatro policiais militares lotados na unidade. Três deles morreram e o outro foi socorrido pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros para o Hospital João XXIII em estado grave. Os mortos são o sargento Aguinaldo Marcos de Oliveira Santos, o cabo Junio dos Santos e o sargento Paulo Ricardo Ferreira da Silva. O cabo Fábio Paulo dos Santos foi socorrido pelo helicóptero. A PM enviou uma nota lamentando as mortes (veja abaixo).

Segundo a PRF, o motorista de uma carreta bitrem dormiu ao volante, invadiu a contramão e acertou três veículos na altura do Km 460 da rodovia. Ele disse aos policiais que cochilou e passou pelo teste do bafômetro, que não apontou consumo de bebidas alcoólicas.

Além do carro onde estavam os policiais, também foram atingidos um Siena em que ninguém ficou ferido e um Palio com três ocupantes feridos levemente.

Os policiais seriam moradores de Bom Despacho, também na Região Centro-Oeste, e se deslocavam para o trabalho em Nova Serrana, para assumir o serviço no turno das 6h30.

O acidente mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros, da Triunfo Concebra (concessionária responsável pelo trecho) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), já que as vítimas ficaram presas às ferragens.

Ainda de acordo com a PRF, o trânsito flui no sitema de pare e siga no local, o que provoca uma rentenção de cinco quilômetros nos dois sentidos.