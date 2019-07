Acidente envolvendo três veículos deixa vítima fatal na BR- 459, em Itajubá

Na manhã desta terça-feira (16), um acidente envolvendo dois caminhões e um carro deixou uma vítima fatal na BR-459, em Itajubá. No momento do acidente a vítima tentava ultrapassar um dos caminhões, informou a Polícia Rodoviária Estadual.

Logo, a polícia também informou que o motorista do carro não conseguiu ultrapassar e colidiu com a lateral de um caminhão que seguia no sentido oposto da rodovia. Em seguida, o carro que a vítima estava retornou para a pista onde estava após perder o controle, porém voltou na frente do caminhão.

O caminhão que o carro tentava ultrapassá-lo o atingiu. Dessa forma, o carro colidiu com uma árvore após sair da pista, e vítima não resistiu e morreu no local.

Além disso, no veículo da vítima havia uma mulher que precisou ser socorrida e encaminhada para o Hospital Escola de Itajubá. O estado de saúde da mulher não foi informado.

Fonte: Portal Onda Sul / Foto: Imagem ilustrativa