Acidente entre ônibus e caminhão deixa um morto e dois feridos na BR-267, em Cambuquira

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um acidente envolvendo um ônibus da viação Sampaio que fazia a linha Rio de Janeiro x Varginha e um caminhão baú com placas de Contagem-MG, deixou uma pessoa morta e dua pessoas feridas na rodovia BR-267 entre os municípios de Lambari e Cambuquira-MG na noite da última quinta-feira (26).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Três Corações, a vítima fatal trata-se do motorista do caminhão que na chegada dos socorristas já se encontrava sem vida. Os feridos se tratam do motorista do ônibus e de uma passageira. Ambos foram levados para o pronto socorro do Hospital São Sebastião em Três Corações-MG, por equipes do SAMU.

Os demais passageiros do coletivo foram embarcados em um ônibus da empresa Santa Cruz que seguia sentido São Lourenço.

A perícia técnica esteve no local e deve desvendar as causas do acidente.

Fonte: O Popular Net / Fotos: Alô Alô Cidade