Acidente entre carro e caminhão deixa dois feridos na BR-369, em Campos Gerais

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre um carro e um caminhão, na tarde desta quinta-feira (19), na BR-369, em Campos Gerais.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do carro, com placas de São Sebastião do Paraíso, não se lembrava do que havia acontecido, mas o motorista do caminhão com placas de Machado, disse aos militares, que seguia de Campos Gerais sentido a BR-265, quando na altura do KM 133, o carro que seguia no sentido contrário, foi desviar de um ciclista, perdeu o controle e bateu na lateral do caminhão.

O motorista do carro, de 22 anos, e o motorista do caminhão, de 34 anos, foram socorridos pelo SAMU com ferimentos, para o Hospital de Campos Gerais.

Fonte e fotos: Minas Acontece