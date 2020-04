6ª RPM comemora 34 anos de zelo pela segurança de Lavras e região

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Assessoria 6ª RPM

A 6ª Região da Polícia Militar (RPM) comemora seus 34 anos de instalação na cidade de Lavras. A RPM corresponde ao Comando Geral da Polícia Militar em 44 municípios do Sul de Minas. Destacando além de Lavras, Varginha e Três Corações.

Devido a pandemia do novo coronavírus vários eventos tradicionais não puderam ser realizados. Contudo, algumas conquistas quando o assunto é segurança pública merecem ser relembradas.

Arrecadação e transportes de respiradores

A Polícia Militar transportou em tempo recorde os 13 equipamentos de respiração pulmonar mecânica, que estavam estragados ou em situação precárias. O objetivo era o reparo imediato desses objetos para que fossem disponibilizados ao combate de enfrentamento á Covid-19.

Redução de crimes, em especial queda de 10% nos homicídios

Nos 44 municípios de cobertura da 6º RPM, totalizando cerca de 901.470 mil habitantes o desempenho na redução a criminalidade chegou a 10%. Com a ajuda de toda comunidade, dos 18 crimes registrados 15 autores foram presos e encaminhados para a justiça.

Aumento de 6,45% na arrecadação de arma de fogo

Outro dado considerável é o aumento na arrecadação de arma de fogo em comparação ao primeiro trimeste de 2019. No ano passado, 93 armas foram apreendidas, já em 2020 o número chegou a 99. Uma diferença de 6,45%.

Crescimento de 9,91 % nas operações policiais

As operações policias também aumentaram se comparadas ao primeiro trimestre do ano anterior. Em 2019, foram 23.984 ocorrências, em 2020 o número bateu a casa de 26.362. Aumento de 9,91% em comparação aos dois trimestres.

Maior número de criminosos violentos presos

O número de prisões de criminosos considerados violentos também aumentou. Se nos primeiros três meses de 2019 foram 99 prisões, em 2020 a 6ª RPM confirmou a prisão de 127 indivíduos violentos.

Números elevados de reuniões comunitárias

As reuniões comunitárias seguem o objetivo de unir a comunidade, estreitar os laços entre polícia e população e por fim reduzir a criminalidade. No ano passado foram realizadas 566 reuniões, já em 2020, 584. Aumento de 3,18%.

Redução de furtos em propriedades urbanas

Os furtos em propriedades urbanas reduziram em comparação a 2019. No ano anterior foram 653 ocorrências, já em 2020, 505. Uma queda satisfatória de 22,6%.

Satisfação e crescimento

Os números dos registros policiais são permanentemente auditados por uma equipe técnica da 6ª RPM e pelo escritório de gestão em Belo Horizonte.

De acordo com o Comandante da 6ª RPM, Coronel Leander Tostes, “o melhor do que realizar eventos, é entregar para sociedade resultados de uma atuação profissional voltada para a preservação de qualidade de vida em nossa região.”

Histórico da 6ª RPM

O Comando da Sexta Região da Polícia Militar, que anteriormente se chamou 6º Comando de Policiamento de Área – CPA, tem origem no Decreto-Lei Estadual Nr 25.381, de 27 de Janeiro de 1.986, tendo sua instalação ocorrida no dia 29 de Abril do mesmo ano, no Pavilhão Comandante Fulgêncio, situado nas dependências do 8º BPM

A 6ª RPM é composta pelo 8º Batalhão da Polícia Militar na cidade de Lavras, o 24º Batalhão da Polícia Militar na cidade de Varginha e a 16ª Companhia PM Independente em Três Corações.

O comandante da 6ª RPM é o Coronel PM Leander Tostes de Castro Souza.