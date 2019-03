6ª FECOM traz ótimas oportunidades para produtores rurais além de atrações para toda comunidade

A Feira acontece nos dias 26, 27 e 28 de março em Três Pontas e visa facilitar a aquisição de insumos, máquinas e implementos agrícolas por parte do produtor com atrações para toda comunidade.

Aberta na manhã da última terça-feira (26), a 6ª Feira de Negócios (FECOM) traz novidades e muitas oportunidades de negócios para os produtores de café, de cereais e para os hortifrutigranjeiros de Três Pontas e região. Cerca de 70 empresas fabricantes de insumos, implementos, máquinas agrícolas e tecnologias digitais recebem os visitantes até esta quinta-feira (28).

A expectativa de cada uma delas é atender às necessidades dos produtores – sejam em relação à safra cafeeira que está prestes a começar, sejam no planejamento de colheitas futuras. A possibilidade de trocar café por mercadorias, o chamado sistema “barter”, é uma das facilitadoras na comercialização.

A 6ª FECOM tem ainda atrativos para toda a comunidade. Adriana Galo, por exemplo, é uma divertida contadora de histórias que estará durante toda a feira recebendo Escolas. Outro espaço que encanta a criançada é Mini Fazenda Reino Encantado, de Alfenas. Há também um jardim sensorial preparado especialmente para que o visitante experimenta o estímulo aos cinco sentidos.

E para fechar cada um dos dias, das 16 às 22 horas, tem o Happy Hour garantido, com chopp, tira-gostos e música ao vivo. Enquanto os pais curtem as crianças podem se divertir com a recreação da Tia Ellen.

Com o slogan “Onde a cooperação produz bons negócios”, a 6ª FECOM acontece das 8 às 17 horas, na Avenida Ipiranga, 1745 – em Três Pontas.

Assinam a realização da 6ª FECOM a Cocatrel e a Minasul.

Assinatura: ASCOM COCATREL