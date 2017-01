47º Encontro das Companhias de Reis em Três Pontas acontecerá neste sábado e terá novidades

A Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo está organizando o primeiro grande evento do ano e o primeiro da nova Administração. O Encontro de Companhias de Reis de Três Pontas neste sábado (14), completa 47 anos e vai ter de volta na sua apresentação o radialista Ruy Quintão, que foi um dos fundadores desta manifestação cultural mais tradicionais que se mantém até hoje. Ele vai dividir o palco com João Batista, que também é radialista.

O evento vai reunir 12 companhias e sai do Ginásio Poliesportivo Delvo Corrêa, no Complexo Randal Diniz, no bairro Padre Vitor, para a Praça Cônego Victor. Além desta mudança, a Chefe de Divisão de Cultura Dilma Messina, adianta que as companhias irão primeiro participar da missa as 18h30 minutos que será celebrada na Matriz Nossa Senhora D’Ajuda e em seguida começa o encontro de reis. A notícia da volta do evento para a Praça agradou os componentes. Cada uma terá 15 minutos de apresentação e a ordem ainda não foi divulgada. Se tiver chovendo, o encontro será transferido para o próximo sábado (21), conforme decidiram em reunião os representantes dos grupos.

Veja a lista das companhias que vão se apresentar:

Companhia de Reis Sagrado Coração de Maria

Companhia de Reis São Cristovão

Companhia de Reis Caminhos de Belém

Companhia de Reis Santa Clara

Companhia de Reis Família Dias

Companhia de Reis Imaculada Mãe dos Anjos

Companhia de Reis Padre Victor II

Companhia de Reis Mãe Rainha

Companhia de Reis Nossa Senhora do Bonfim

Congada Nossa Senhora do Rosário

Companhia de Reis Santa Margarida

Companhia de Moçambique