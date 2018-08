17 ficam feridos em acidente com ônibus de alunos da USP e carreta, na Fernão Dias, em Lavras

Um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta deixou 17 pessoas feridas, duas em estado grave, na madrugada desta quarta-feira (1º) na BR-381 em Lavras.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em um ônibus que transportava alunos da Universidade de São Paulo (USP) que voltavam de Belo Horizonte onde participaram dos Jogos Minerários 2018, competição realizada na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O acidente ocorreu por volta das 3h15, no km 708,3. Com base nos vestígios identificados, a PRF apurou que a carreta seguia no sentido São Paulo na faixa da direita quando, em uma reta, foi atingido na traseira pelo ônibus.

O motorista do ônibus e o outro condutor reserva que descansava no momento da colisão sofreram ferimentos graves. Outros 15 ocupantes também se feriram, mas sofreram lesões mais leves. Eles foram levados para a Unidade Regional de Pronto Atendimento Nerina Merigucci (URPA), em Lavras. Pela manhã, o trânsito já havia sido liberado.

