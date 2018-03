Violência no Rio de Janeiro aumentou após intervenção federal

Estatísticas relacionadas à violência no Rio de Janeiro revelam aumento da criminalidade na cidade desde o início da intervenção federal na segurança pública.

Dados publicados pelo jornal O Globo mostram que, entre 16 de fevereiro, dia da assinatura do decreto por parte do presidente Michel Temer, até 16 de março, o número de homicídios subiu de 111 para 113 na comparação com igual período do ano passado; os roubos de carros cresceram 19%, com 1.954 ocorrências; e os roubos de cargas foram incrementados em 12%, indo de 281 para 317.

Na comparação com os 30 dias anteriores, entre 18 de janeiro e 15 de fevereiro, os roubos de cargas, de veículos e os homicídios cresceram 3%, 8% e 6%, respectivamente.

