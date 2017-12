Vendas de veículos sobem 14,6% em novembro, diz Fenabrave

As vendas de veículos novos subiram 14,6% em novembro, segundo a federação do concessionários (Fenabrave). O resultado é na comparação com o mesmo período de 2016.

Foram emplacados 204.188 automóveis, comerciais leves (picapes e furgões), caminhões e ônibus no mês passado.

Venda de veículos novos no Brasil em 2017 Agosto foi o melhor mês no ano agosto

● Novos: 216.534 Unidades147.208147.208135.663135.663189.124189.124156.933156.933195.558195.558194.971194.971184.811184.811216.534216.534199.227199.227202.806202.806204.188204.188Novosjaneirofevereiromarçoabrilmaiojunhojulhoagostosetembrooutubronovembro200k125k150k175k225k Fonte: Fenabrave

No acumulado do ano, o crescimento é de 9,8%, indicando que o Brasil deverá ter o primeiro ano de alta nas vendas de veículos desde 2012, conforme esperado pelos lojistas e pelas montadoras.

A previsão da Fenabrave, revisada para cima em outubro, é que o ano termine com alta de 9,9% nas vendas. A associação das montadoras (Anfavea) é mais conservadora, e espera um crescimento de 7,3%. Esta previsão também foi revisada 2 meses atrás.

Para a produção, a expectativa de crescimento da Anfavea é de 25,2% em 2017, mas, até outubro, a alta era de 28,5%. Os números de novembro serão divulgados na próxima quarta-feira (6).

Por segmento

Os emplacamentos de carros zero aumentaram 13,6% em novembro, com 192.247 unidades. No ano, a alta é de 10%.

As vendas de veículos de pesados deram um salto no mês passado. A de caminhões cresceu 45,4%, com 5.495 unidades emplacadas, e a de ônibus, 80%, somando 1.446.

Considerando o período de janeiro a novembro, no entanto, o resultado é mais comedido nos dois segmentos. O de caminhões está praticamente estável em relação ao ano passado. O de ônibus sobe 6% sobre 2016.

O segmento de motos, contado à parte, foi o único a registrar baixa no mês e também no acumulado do ano. Em novembro, foram emplacadas 65.294 motocicletas novas, um volume 11% menor do que há 1 ano. No acumulado, a baixa é de 15,3%.

Mais vendidos

O Chevrolet Onix foi o carro mais vendido no mês, com o dobro de emplacamentos do Ford Ka. A novidade no top 10 é o Fiat Argo, que ficou em 9º. Veja a lista:

Chevrolet Onix – 18.611 unidades Ford Ka – 9.067 Hyundai HB20 – 8.527 Volkswagen Gol – 6.290 Chevrolet Prisma – 6.014 Toyota Corolla – 5.537 Fiat Strada – 5.295 Fiat Mobi – 5.167 Fiat Argo – 5.015 Jeep Compass – 4.582