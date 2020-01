Veículos apreendidos poderão ser usados no combate ao crime, em Minas Gerais

Pin Compartilhar 0 Compart.

Veículos apreendidos em Minas por motivos de crimes ou de ilícitos administrativos poderão, a partir de agora, serem utilizados pelas forças de segurança estaduais para combate a violência e ações de prevenção à criminalidade. A autorização para tal uso foi dada pelo governador Romeu Zema através da sanção da Lei 23.530, de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (7/1/20).

A nova lei tem origem no Projeto de Lei (PL) 140/19, do deputado João Leite (PSDB), aprovado no Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em dez de dezembro do ano passado, e prevê a utilização do veículo após um prazo de 180 sem que o proprietário o reclame. Entretanto, apreensões ligadas ao tráfico de drogas não serão enquadradas na norma já que existe legislação federal que trata do assunto – Lei Federal nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Nesses casos, o bem é leiloado ou pode ser solicitado por órgão público e poderá ser utilizado após autorização judicial.

Fonte: Assessoria de Imprensa da ALMG/Foto: Flickr