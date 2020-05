Uso de máscaras no transporte público passa a ser obrigatório em Minas Gerais

Pin Compartilhar 0 Compart.

A partir desta quinta-feira (7), quem utilizar transporte coletivo intermunicipal e metropolitano em Minas Gerais será obrigado a usar máscaras de proteção devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. A determinação está prevista na Deliberação nº 40, de 6 de maio de 2020, do Comitê Extraordinário Covid-19, publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (7)

O texto altera a Deliberação nº 17, de 22 de março de 2020, do comitê, que dispõe sobre medidas emergenciais de restrição e acessibilidade a determinados serviços e bens públicos e privados cotidianos, enquanto durar o estado de calamidade pública em função da pandemia. Antes, o uso de máscaras no transporte público era apenas recomendado.

A deliberação publicada hoje também determina que a concessionária responsável pela prestação dos serviços de transporte deverá realizar o controle de embarque e permanência dos passageiros, de modo a impedi-los de iniciar ou prosseguir a viagem sem a utilização correta de máscara de proteção.

Fonte: ALMG/Foto: Semob