Universidade cria licenciatura para operação de drones

A Universidade Veiga de Almeida (UVA), com instalações no Rio de Janeiro e em Cabo Frio, abriu vagas para um curso de licenciatura de operação de drones.

De acordo com o site Canaltech, a formação contará com disciplinas práticas e teóricas como a qualquer outro curso, explicou a diretora da escola privada do ensino superior, Beatriz Balena.

Além de a licenciatura, a UVA também tem prevista criação de uma pós-graduação, com a duração de um ano, mais focada ainda na componente prática, em comparação com a licenciatura.

Atualmente, os drones são utilizados para capturar imagens, monitorizar áreas ou fronteiras, apoiar resgates ou perseguições policiais e realizar entregas de encomendas. Segundo a Agência Nacional de Aviação (ANAC), hoje em dia, existem no Brasil cerca de 3400 empresas registradas para realizarem operações com drones, o que representa um crescimento de 400% em dois anos, na comparação com 2017, quando havia apenas 820 empresas que operavam com drones.

