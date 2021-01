Ubatuba tem 112 desalojados em razão das fortes chuvas

Defesa Civil avalia casas para retorno de famílias, nos próximos dias.

O município de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, atingido por fortes chuvas nos dois primeiros dias do ano, contabilizou 112 pessoas desalojadas até ontem (3).

Os desalojados estão provisoriamente abrigadas na Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves e na Escola Simeão, no bairro do Taquaral.

Segundo a Prefeitura de Ubatuba, com a melhora do tempo neste domingo e com o escoamento da água, as famílias deverão retornar nos próximos dias às suas residências. Equipes de Defesa Civil já estão avaliando as condições das casas.

A prefeitura informou ainda que disponibilizará caçambas apropriadas para o descarte dos resíduos retirados na limpeza das casas, nas regiões mais afetadas, como o Parque Guarani, Núcleo Botafogo, Perequê Açu, Toninhas, e Marafunda.

De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), os sistemas de fornecimento de água foram recuperados e estão operando normalmente. Segundo a empresa, há casos pontuais de falta d’água, como na região do Lázaro, onde uma equipe da concessionária está trabalhando.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Divulgação Prefeitura de Ubatuba