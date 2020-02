Turista lituano é assassinado e mulher estuprada em Paraty, no Rio de Janeiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um turista lituano foi morto e sua mulher foi estuprada na manhã desta quinta-feira (6) na praia do Sono, em Paraty, no Rio de Janeiro. Um suspeito do crime, morador da região, foi encaminhado para a 167ª DP, que investiga o caso.

Adam Zindul, 37, já estava morto quando equipes do 33º BPM (Angra dos Reis) chegaram ao local. Sua mulher foi socorrida e levada ao hospital de Paraty.

O turista foi assassinado por bandidos durante assalto a uma casa alugada por ele para passar as férias. Segundo informações do G1, policiais encontraram Adam com os braços e pernas amarrados em uma cadeira, e a cabeça coberta com um pano. Ele tinha várias marcas de ferimentos e sangue em volta do corpo. A Polícia Civil realizou uma perícia no local.

A mulher de Adam é brasileira, de São Paulo, e tem 35 anos. Os dois eram recém-casados.

A praia do Sono fica em uma região isolada, localizada a cerca de 27 km do centro de Paraty. O acesso é feito somente por meio de barcos ou trilhas. Turistas costumam acampar ou alugar casas na região, que não tem hotéis ou pousadas.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reprodução Facebook