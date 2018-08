TRF-4 nega novo pedido de Lula para participar de debate na Band

A desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou nesta quinta-feira (09) novo pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pra que ele participe do debate com candidatos a Presidência da República que ocorre na rede de televisão Bandeirantes.

No entender da magistrada, conforme reportagem da revista “Veja”, o PT, autor do pedido, não é parte legítima para fazer a solicitação.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reuters