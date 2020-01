Três mulheres são assassinadas em menos de 15 horas, no Distrito Federal

Pin Compartilhar 0 Compart.

Em menos 15 horas, três mulheres foram vítimas de feminicídio no Distrito Federal, os crimes aconteceram na última terça-feira (14). Todas na cidade de Samambaia. Duas vítimas já tiveram os nomes divulgados pelas polícias: Gabrielly Miranda, 18 anos, e Edna Maria de Sousa, 40.

Gabrielly foi assassinada por volta das 5h, na Quadra 425. O marido dela, Leonardo Pereira, 32 anos, acertou um tiro na cabeça da vítima após uma discussão. Ele tentou fugir do local do crime, mas como o carro estava sem combustível, ele próprio acionou a Polícia Militar.

Aos policiais, Leonardo relatou que ele e Gabrielly estavam brincando de roleta russa com o revólver – fato que não foi relatado em depoimento na 26ª Delegacia de Polícia, de Samambaia Norte. Leonardo foi preso em flagrante.

O delegado adjunto Eduardo Escanhoela diz que agentes estão investigando um passado de abusos e agressões cometidos por Leonardo contra Gabrielly, que apesar de não ter prestado queixa, havia confidenciado a situação a pessoas próximas.

“Sabemos do histórico violento dele contra a companheira anterior e estamos investigando para comprovar se ele estava tendo o mesmo comportamento com a Gabrielly. Para isso, também precisaremos falar com os familiares”, disse.

Morta em casa

No fim da tarde da última terça-feira (15), Edna Maria de Sousa, 40 anos, foi esfaqueada na porta de casa, na Quadra 307 em Samambaia Sul. O ex-namorado da vítima, cujo nome não foi divulgado, é o principal suspeito. Ele não foi encontrado para prestar esclarecimentos, mas a Policia Civil adota o protocolo de tratar todos os assassinatos de mulheres como feminicídio até que haja subsídios para manter ou derrubar essa qualificação.

Segundo a investigação, Edna havia terminado o relacionamento de seis meses em novembro passado, após sofrer violência doméstica. Ela também não registrou queixa contra o ex, mas relatou a familiares que ele a perseguia.

Morta no meio da rua

Por volta das 19h30, a Polícia Militar foi acionada para atender ao terceiro feminicídio da terça-feira. O crime ocorreu no meio da rua, na Quadra 321 de Samambaia Sul. A mulher morreu na hora. O suspeito fugiu.

O primeiro caso

A primeira vítima de feminicídio deste ano foi Larissa Francisco Maciel, 23 anos. Ela foi morta em 6 de janeiro. Seu corpo foi encontrado com um tecido ao redor do pescoço e sinais de esganadura, um ferimento na cabeça e parte da roupa queimada. Até o momento, a autoria do crime é desconhecida.

Em todo 2019, o Distrito Federal registrou 34 feminicídios. Em quatro anos, houve aumento de 62% no número de casos no DF.

