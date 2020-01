Três adolescentes são baleados após homens armados entrarem em escola no Ceará

Pin Compartilhar 0 Compart.

Três adolescentes foram baleados na noite da última quarta-feira (15), enquanto jogavam futebol na quadra de uma escola no bairro José Walter, periferia de Fortaleza. Eles não têm ferimentos graves, segundo informações iniciais do Centro Educacional Doris Johnson.

Dois homens entraram armados no local e efetuaram os disparos. Duas das vitimas são alunos da escola, enquanto a terceira estava apenas assistindo ao jogo, que fazia parte de um projeto social organizado por uma igreja evangélica.

O colégio é particular, mas com parte dos alunos mantidos com bolsa.

As três vítimas foram socorridas por funcionários e moradores da região e encaminhadas ao Hospital Distrital Gonzaga Mota do José Walter, conhecido como Gonzaguinha, também no bairro José Walter.

O centro educacional informou que entregou as imagens das câmeras de segurança à polícia para ajudar na identificação dos autores dos disparos e, apesar de dizer que o caso foi isolado, cobrou mais segurança.

A região tem atuação forte de facções criminosas, que nas últimas semanas voltaram a se enfrentar em diversas regiões de Fortaleza e da região metropolitana pelo controle de áreas relacionadas ao tráfico.

Em 2019, o Ceará registrou diminuição em 50% nos homicídios se comparado com 2018. O governo do estado atribui a queda ao isolamento dos líderes das três principais facções que atuam mais forte no estado, o PCC, o Comando Vermelho e a local GDE (Guardiões do Estado).

Alguns deles foram transferidos a presídios federais durante os ataques criminosos que afetaram todo o Estado no início e em meados de 2019.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reprodução