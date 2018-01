Temer se reúne com Cristiane Brasil no Palácio do Planalto após TRF-2 negar recurso para posse

O presidente Michel Temer se reuniu na tarde desta terça-feira (9), no Palácio do Planalto, com a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) após o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) negar recurso apresentado pelo governo federal que tentava derrubar a suspensão da posse da parlamentar fluminense. Pai de Cristiane Brasil, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson (RJ), também participou da audiência.

Segundo a TV Globo apurou, o presidente da República pretende convencer Cristiane Brasil a desistir de assumir o comando do Ministério do Trabalho.

Temer não quer tomar a decisão para não ampliar o mal-estar com o PTB gerado na ocasião em que o ex-presidente José Sarney (PMDB) barrou a indicação do deputado Pedro Fernandes (PTB-MA) para o primeiro escalão.

Diante do veto de Sarney, Cristiane foi indicada pelo PTB na semana passada para assumir a vaga no primeiro escalão do governo aberta com o pedido de demissão do ex-ministro Ronaldo Nogueira (PTB-RS).