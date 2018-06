Temer inicia articulação para evitar que STF acolha eventual denúncia

Diante da possibilidade de ser alvo de uma nova denúncia da Procuradoria-Geral da República, o presidente Michel Temer teria enviado emissários ao STF (Supremo Tribunal Federal) para avaliar o clima entre os ministros.

O objetivo principal da ação, segundo o jornal Folha de S. Paulo, a fazer com que os assessores consigam conversar com os magistrados para argumentar que, a poucos meses do término da gestão, uma eventual medida capaz de antecipar o fim do mandato seria maléfica para o país.

Entre pessoas próximas ao presidente, entretanto, há quem não acredite que a procuradora Raquel Dodge proceda com a a apresentação da denúncia, que, se acolhida pelo STF, ainda teria de ser remetida ao Congresso para votação.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Marcos Corrêa/PR