Temer ainda discutirá data de reforma com Eunício e Maia, diz Planalto

O presidente Michel Temer afirmou que discutirá nesta nesta quinta-feira (14) com os presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia, a data de votação da reforma previdenciária.

Em nota, divulgada pelo Palácio do Planalto, o peemedebista ressaltou que está mantida nesta quinta-feira (14) a leitura do relatório da proposta em plenário pelo deputado federal Arthur Maia (PPS-BA), relator da iniciativa.

O texto afirma ainda que o peemedebista retornará a Brasília, apesar da recomendação da equipe médica de que ele fique em observação em São Paulo por pelo menos 24 horas.

O adiamento para fevereiro da votação da proposta foi discutido na noite de terça-feira (12) entre Temer e Eunício. Nesta quarta-feira (13), o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse que a iniciativa ficará para o ano que vem.

Jucá afirmou que a decisão de adiar a reforma foi tomada por causa do baixo quorum que deve haver no Congresso na próxima semana, por causa da antecipação da votação do Orçamento de 2018.

O presidente do Congresso, Eunício Oliveira (PMDB-CE), antecipou para esta quarta a votação da peça orçamentária.

Inicialmente, ele havia concordado em deixar o projeto para a próxima semana para que o número de deputados e senadores permanecesse elevado.

Normalmente, após a votação do Orçamento, deputados e senadores voltam às suas bases e as atividades legislativas são encerradas.

Com informações da Folhapress.

Fonte: Notícias ao Minuto